El Chelsea le pone precio al Real Madrid por Eden Hazard

MADRID, ESPAÑA.- Eden Hazard ya tiene precio. Según informó este martes el diario inglés The Telegraph, el Chelsea tiene previsto pedir un mínimo de 100 millones de libras esterlinas (unos 112 millones de euros) al Real Madrid si el club madridista insiste en hacerse con el fichaje de Hazard, uno de los objetivos para la próxima temporada.



Pese a restarle solo un año de contrato, el Chelsea no venderá a su estrella. Hazard ya ha dicho que este invierno no dejará el Chelsea, pero que sí está a la espera de conocer si el Real Madrid presenta finalmente una oferta al club londinense por sus servicios.



Hazard esperará al Real Madrid hasta final de temporada antes de negociar una posible renovación del contrato con el Chelsea. Cabe recordar que el entrenador de los Blues, Maurizio Sarri, fue el primero en comentar hace unos días que el futuro de Hazard debería tratarse lo antes posible.



De momento, el Chelsea ya se ha asegurado el fichaje del jugador del Borussia Dortmund, Christian Pulisic en el mercado de invierno a cambio de 64 millones de euros. Pulisic no se incorporará al Chelsea hasta el próximo verano y por ahora seguirá en el Borussia.