Cholby Martínez: "Cada uno deberá pelear por lo suyo"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Tras lo hecho en la última campaña con el Vida, el delantero Cholby Martínez no quiere dormirse en los laureles de cara la Torneo Clausura 2018-19 en donde sabe que le tocará pelear por un cupo en el ataque junto a Foslyn Grant, Eddie Hernández y Carlos Bernández.



En palabras del ariete "la idea es poder ayudar al equipo y contribuir con goles, lucha, trabajo y entrega dentro del campo" para conseguir los objetivos de liguilla del cuadro ceibeño.



Y añade: "Eso es lo de siempre, poder pelear por un puesto para estar entre los titulares. Con mis compañeros en el ataque será una lucha sana, cada uno deberá pelear por lo suyo. Lo importante será lo que el profe decida".



Sobre la incorporación de Eddie Hernández, el oriundo de Sambo Creek comenta que "él será clave para nosotros, antes ya había estado. Lo importante es que nos pueda aportar su granito de arena. Con Eddie Hernández hicimos muchos goles juntos en el pasado, esperamos que este torneo sea de lo mejor para nosotros".



Los cocoteros harán su debut este domingo ante Olimpia que no gana en el estadio Municipal Ceibeño desde el 8 de noviembre del 2014. Sin embargo, no son números que confíen al equipo.

"Será un partido difícil y complicado por el hecho de empezar contra Olimpia, pero lo importante y favorable para nosotros es que vamos a estar en casa", cerró.



En la campaña pasada Cholby Martínez sumó 991 minutos traducidos de 14 juegos en donde solo logró marcar dos goles.