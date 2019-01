Carlos Restrepo le apunta a un plantel nacional con Real España

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- Carlos Restrepo se mostró conforme con el plantel que cuenta para encarar el torneo Clausura aunque no descartó la llegada de un defensa en caso que se presente la oportunidad ideal. Y es que su escuadra se estrena el domingo en Juticalpa, en una contienda en la que tendrá minutos el flamante refuerzo del club, Rony Martínez.



"Estamos completos con la gente que tenemos, no sabemos si más adelante se pueden dar más noticias, decidimos junto a la directiva arrancar con la base del torneo anterior y los tres o cuatro refuerzos que llegaron", comentó en relación al "Cañonero del Aguán", Luis "Buba" López, Brayan García y Danilo Tobías.



Consultado sobre si añadiría algún jugador nacido fuera del país al combinado más casero de la Máquina en los últimos años, el "Piscis" mencionó que "no lo descarto, estamos viendo posibilidades, lógicamente a estas alturas debe ser alguien que esté activo, que nos venga a marcar diferencia".



Cree que apuntalaron las demarcaciones que necesitaban: "Con la salida de los dos laterales obligadamente teníamos que buscar en ese sector, la plaza que dejó Kevin Hernández la llenamos con Luis López; con Rony cubrimos la delantera, que nos ayuda a que no quede tan huérfana".



Sobre "Ronygol" avisa que "voy a tener un procedimiento tranquilo con él, lo llevaré dentro de los 18, no va a salir de titular pero seguramente va sumar minutos". De paso manifestó que "vamos a ver, debe ser algo que nos caiga a nosotros bien, sino nos quedamos con la gente que hay".



El DT opinó que éste puede ser el Real España más nacional desde 1986, y que "de momento no son refuerzos que vengan listos, nos quedamos inicialmente así, tal vez si Dios nos permite llegar al otro torneo, con mejor tiempo vamos a armar el equipo", expresó, dejando en claro que en las otras posiciones están bien: "En el centro del campo estamos bien, simplemente es buscar un poco de liderazgo".



En torno a Juticalpa FC, el rival del domingo, el timonel indicó que "ellos van a tener la emoción del debut, eso les genera expectativa porque todo mundo se le quiere mostrar al técnico, se quieren ganar un puesto, esa plaza siempre ha sido difícil, los respetamos pero nosotros queremos hacer nuestro trabajo".