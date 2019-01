La UEFA anuncia el once ideal del 2018 en Europa

ZURICH, SUIZA.- La UEFA anunció este viernes el once ideal del 2018 en Europa, donde figuran jugadores como Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Luka Modric (actual Balón de Oro), y la sorpresa en la formación es el francés Kylian Mbappé quien tuvo un destacado mundial con los galos.



Mbappé ha sido la revelación en el fútbol europeo lo que lo ha llevado a ser uno de los jugadores más cotizados por los grandes equipos del viejo continente.



Entre los jugadores que destacan aparecen: Cristiano Ronaldo (Juventus de Turín), Lionel Messi (Barcelona), Edén Hazard (Chelsea), Sergio Ramos (Real Madrid) y Marc André Ter-Stegen (Barcelona).



Otra de las sorpresas es la aparición del defensa central de la selección de Holanda y del Liverpool Virgil Van Dijk, quien es el defensa más caro de Premier League de Inglaterra, por el que los Reds pagaron casi 85 millones de euros.



Los jugadores que componen el once ideal de la UEFA son:

Arquero: Marc André Ter-Stegen (Alemania - FC Barcelona)

Defensas: Marcelo (Brasil - Real Madrid), Raphael Varane (Francia - Real Madrid), Virgil Van Dijk (Holanda - Liverpool), Sergio Ramos (España - Real Madrid)

Mediocampistas: Edén Hazard (Bélgica - Chelsea), Luka Modric (Croacia - Real Madrid), N´golo Kanté (Francia - Chelsea)

Delanteros: Cristiano Ronaldo (Portugal - Juventus), Lionel Messi (Argentina - FC Barcelona), Kylian Mbappé (Francia - Paris Saint Germain)



