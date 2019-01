El árbitro central Héctor Rodríguez pierde gafete FIFA   

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Un día de mucha felicidad fue este viernes para 18 árbitros que fueron elegidos por la Concacaf para designarlos como portadores del gafete FIFA 2019 y uno de los grandes ausente fue Héctor Rodríguez, quien no fue inscrito.



Héctor Rodríguez tuvo su última participación como árbitro que mantenía el gafete FIFA en el partido de ida de la gran final entre Olimpia y Motagua. Según Pedro Rebollar, la descalificación es exclusivamente de Concacaf.



"En el parámetro local tuvo todos los elementos que son necesarios para ser inscrito y lo fue en agosto, pero esta decisión ocupa exclusivamente a Concacaf a FIFA y ellos fueron quienes no nos aceptaron la inscripción de Héctor. Al parecer, los elementos ahora son más estrictos y en la opinión de ellos no hubo oportunidad para que estuviera", explicó Rebollar.



En cuanto a las posibles explicaciones a dicha negativa a la inscripción del silbante hondureño. "No hay explicación como tal, no hay esa necesidad, simplemente se hace una solicitud, la aprueban o no y en este cosa no fue aprobada".



Además, Jorge Salomón, presidente de la Comisión Normalizadora agregó. "Tenemos que entender el contexto general y este es un trabajo que tiene la Concacaf y FIFA y ellos evalúan todos los partidos Nacional e internacional y hay una terna que hacen las valoraciones. Los árbitros está claros en eso".



-Nagetes FIFAS-

Durante esta ceremonia se distinguió a cuatro árbitros que recibieron por primera vez este distinción que les permite poder ser considerados para partidos internacionales.



Los destacados por la FIFA son: El árbitro central Nelson Salgado, el asistente Roney Salinas y las asistentes mujeres Lesly Guitiérrez y Lourdes Noriega.



- LISTADO COMPLETO DE LOS ÁRBITROS GAFETE FIFA -

Óscar Moncada

Saíd Martínez

Melvin Matamóros

Nelson Salgado

Raúl Castro

-Árbitros Asistentes-

Christian Ramírez

Walter López

Melvin Cruz

Jesús Tábora

Roney Salinas

Omar Leiva

-Árbitros FUTSAL-

Erick Coello

Óscar Cruz

-Árbitras

Melissa Borjas

Karitza Guerra

-Árbitras Asistentes-

Shirley Perelló

Lesly Gutiérrez

Lourdes Noriega