El fútbol italiano regresa con los octavos de la Copa tras el parón invernal

ROMA, ITALIA.- Tras dos semanas de tregua, el fútbol italiano regresa de sábado a lunes con los octavos de final de la Copa, bajo extrema vigilancia después los incidentes violentos y racistas ocurridos a finales de diciembre.



Entre Navidad y Año Nuevo, el partido que enfrentó al Inter y al Napoli quedó manchado por los enfrentamientos violentos fuera del estadio, en los que murió un hincha del equipo milanista.

En el campo, la vergüenza continuó con los gritos racistas al defensa franco-senegalés del Napoli Kalidou Koulibaly. El Inter ha sido sancionado y disputará el domingo su duelo contra el Benevento (Serie B) a puerta cerrada. Le quedará otro partido por cumplir sin público.



Koulibaly fue suspendido para el duelo del Nápoles ante el Sassuolo por haber sido expulsado, tras perder los nervios por los gritos racistas en Milán.



El ministro italiano del Interior y hombre fuerte del gobierno Matteo Salvini (extrema derecha) declaró el lunes, tras una mesa redonda que trató la violencia en el fútbol, que no está de acuerdo en parar los partidos en caso de gritos racistas. Pero el Nápoles ha anunciado que sus jugadores abandonarán el campo en caso de nuevo incidente.



Salvini también fue respondido por el presidente de la Federación Italiana Gabriele Gravina, que recordó el protocolo instaurado por la UEFA, que prevé la interrupción de partido si se producen agresiones verbales racistas.



"Tenemos los instrumentos para parar a aquellos que se comportan mal en el estadio. Pero tenemos miedo de tomar decisiones impopulares", añadió este viernes el entrenador de la Juventus Massimiliano Allegri.



El gigante de Turín, que visita el sábado al Bolonia, deberá disputar el miércoles la Supercopa de Italia frente al Milan en Arabia Saudí, por lo que Allegri confirmó que hará cambios en la Copa, aunque no confirmó que Cristiano Ronaldo esté implicado en ellos.



"Se ha entrenado bien, volvió descansado, lo necesitaba tras cuatro meses muy duros. No hablo de cuestiones privadas. Veo a Cristiano tranquilo y sereno, el resto, no soy yo el que debe hablar", declaró Allegri, después de que el jueves la policía de Las Vegas anunciara que ha requerido a las autoridades italianas una muestra del ADN del portugués, acusado de violación en junio de 2019 por una estadounidense.



En los otros partidos de octavos, destaca el duelo entre la Sampdoria y el Milan, muy abierto, mientras que los dos clubes de la capital, Roma y Lazio, reciben a equipos de la Serie C (tercera división), Virtus Entella el lunes para el primero y Novara el sábado para el segundo.