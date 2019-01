El Bayern de Múnich se interesa también por Rabiot

BERLÍN, ALEMANIA.- El Bayern de Múnich se interesa por el mediocampista del París Saint-Germain Adrien Rabiot, publicó este jueves el diario alemán Bild.



El internacional francés, en contacto en las últimas semanas con el FC Barcelona, está apartado de los partidos del PSG por decisión de los responsables del equipo debido a que no renovó su contrato con el club parisino, con el que termina su relación al final de la temporada.



Según la emisora RMC Sport se han producido conversaciones en los últimos días entre el París Saint-Germain y el Bayern de Múnich.



Bild afirmó que el gigante bávaro contactó al PSG para hablar de un traspaso del mediocampista de 23 años.



Preguntado por Bild, el director deportivo dle Bayern, Hasan Salihamidzic, no quiso confirmar esos contactos.



"Conocéis el mercado de traspasos. Debemos mantener los ojos y las oídos abiertos, es lo que hay que hacer. Rabiot es un jugador interesante", comentó.



La situación de Rabiot en el PSG "no es fácil", había admitido el pasado 5 de enero el entrenador alemán del club campeón de Francia, Thomas Tuchel.



Una salida de Rabiot en el mercado de enero permitiría al PSG conseguir algo de dinero por este jugador, formado en su club.