El Real Madrid visita al Betis para enderezar el rumbo en Liga

MADRID, ESPAÑA.- El Real Madrid (5º), tras dos partidos sin ganar en Liga, visita el domingo al Betis (6º) en la 19º jornada de Liga buscando tres puntos que le vuelvan a meter en puestos de 'Champions' y recuperar la estela de Sevilla (3º) y Atlético (4º).



Un empate con el Villarreal (2-2) y una derrota ante la Real Sociedad (2-1) desplazaron a los blancos a tres puntos del Sevilla y a cinco del Atlético, mientras sigue mirando de lejos al líder, el Barcelona.



Los blancos afrontan el encuentro animados por su triunfo contra el Leganés el miércoles en Copa del Rey (3-0).



"Esperemos que este sea el primero de muchos", consideró tras el partido el defensa Nacho, para el que el equipo necesita "poder encaminar tres o cuatro o cuatro triunfos e ir ganando confianza" para salir del bache de resultados que atraviesa.



Una victoria volvería a acercar al Real Madrid al Sevilla que el domingo visita al Athletic de Bilbao (17º), con el que se enfrenta hasta en tres ocasiones en una semana entre Copa del Rey y Liga.



El equipo andaluz tras empatar 1-1 con el Atlético el domingo pasado busca una victoria para no perder de vista a los rojiblancos, mientras el Athletic quiere ganar para seguir alejándose de la zona de descenso, de donde salió el lunes después de ganar al Celta (2-1).



El equipo vasco parece haber recuperado el optimismo con el técnico Gaizka Garitano, que no conoce la derrota en los cuatro partidos que lleva al frente de los 'Leones'.



- El Atlético tras la estela del Barça -

El Atlético de Madrid, que el miércoles empató 1-1 con el Girona en Copa, recibe al Levante (10º) con la idea de no dejar que se siga escapando el Barcelona, que tiene a cinco puntos.



El equipo levantinista acude al Metropolitano tras cuatro partidos sin conocer la victoria con la idea de un triunfo que le acerque a puestos europeos.



El Barça, asegurado de acabar la próxima jornada como campeón de invierno del campeonato español, recibe al Eibar (13º).



El técnico azulgrana, Ernesto Valverde, ha reservado a sus principales figuras para este encuentro dándoles descanso para el partido de Copa del Rey este jueves contra el Levante.



Así, Valverde ha dejado fuera de la convocatoria contra el Levante a Leo Messi, Luis Suárez, Ivan Rakitic, Gerard Piqué y Jordi Alba.