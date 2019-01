Mohamed Salah repite como mejor jugador del año en África 

DAKAR, SENEGAL.- El delantero egipcio del Liverpool Mohamed Salah fue designado por segundo año consecutivo el mejor jugador africano del año 2018, anunció este martes la Confederación Africana de Fútbol (CAF) en Dakar.



Salah, de 26 años, se impuso en las votaciones a su compañero senegalés en el Liverpool Sadio Mané y al gabonés del Arsenal Pierre Emerick Aubameyang.



El jugador egipcio se convierte en el cuarto futbolista africano que gana este premio en dos años consecutivos, después de que lo hicieran anteriormente el senegalés El Hadji Diouf (2001 y 2002), el camerunés Samuel Eto'o (2003 y 2004) y el marfileño Yaya Touré (2011 y 2012).



Salah, no obstante, está a mitad del camino para convertirse en el jugador africano con más premios, ya que el ghanés Abedi 'Pelé' Ayew, Eto'o y Touré lograron el galardón en cuatro ocasiones.



"Desde que era niño soñé con ganar este premio y ahora lo he hecho dos veces consecutivas", dijo Salah al recibir el premio.



"Quiero dar las gracias a mi familia, a mis compañeros y a mis aficionados y dedico el premio a mi país, Egipto", añadió en un breve mensaje el galardonado ante el presidente de la CAF Ahmad Ahmad y al presidente de Liberia George Weah, exjugador del Milan y París SG y único futbolista africano en haber ganado un Balón de Oro.



Salah fue uno de los artífices de la gran campaña del Liverpool en la Liga de Campeones, donde el histórico equipo inglés alcanzó la final, cayendo en ella ante el Real Madrid (3-1), en una noche dolorosa para el propio Salah, lesionado en un hombro y obligado a dejar el campo tras una acción controvertida de Sergio Ramos.



Salah llegó por lo tanto con problemas físicos al Mundial de Rusia-2018, donde Egipto quedó eliminado en la fase de grupos.



En la nueva temporada, le ha costado un poco reencontrar la inspiración con el Liverpool, pero parece estar de nuevo a un gran nivel y lleva 13 dianas en la Premier League.



A mediados de diciembre, la BBC le concedió, por segundo año consecutivo, el premio al jugador africano del año



La elección de Salah corona un gran día para Egipto, ya que el país norteafricano había sido designado horas antes por la CAF como sede de la próxima Copa de África de Naciones (CAN), prevista del 15 de junio al 13 de julio.

Dominio de la Premier League

En una gala celebrada en la capital senegalesa, el francés Hervé Renard, seleccionador de Marruecos, ganó por tercera vez el premio al mejor técnico y el marroquí Achraf Hakimi el de mejor jugador joven.



En categoría femenina, la sudafricana Chrestinah Kgatlana fue designada la mejor futbolista y su seleccionadora Desiree Ellis como mejor entrenadora.



La selección masculina de Mauritania y la femenina de Nigeria resultaron ser los mejores equipos.



El premio al mejor gol del año lo ganó la sudafricana Kgatlana, que de esta manera se llevó dos premios.



En el once ideal del continente, hay presencia mayoritaria de jugadores de la Premier League.



El equipo es el siguiente:

Once ideal africano: Denis Masinde Onyango (UGA/Mamelodi Sundowns) - Kalidou Koulibaly (SEN/Nápoles), Serge Aurier (CIV/Tottenham), Mehdi Benatia (MAR/Juventus), Eric Bailly (CIV/Manchester United) - Riyad Mahrez (ALG/Manchester City), Naby Keita (GUI/Liverpool), Thomas Partey (GHA/Atlético Madrid) - Mohammed Salah (EGY/Liverpool), Sadio Mané (SEN/Liverpool), Pierre-Emerick Aubameyang (GAB/Arsenal)