Un Diego Maradona exultante asiste al bautismo de su nieto

La leyenda argentina Diego Maradona permaneció hospitalizada el 4 de enero de 2019 en Buenos Aires luego de un chequeo médico programado. Según la prensa local, su condición no es grave. / AFP / Pedro PARDO.

BUENOS AIRES, ARGENTINA.- Un Diego Maradona exultante y feliz asistió este sábado al bautismo de su nieto Diego Matías, hijo de Diego Junior, al día siguiente de que se le detectara un sangrado estomacal sin gravedad al que él mismo le restó importancia.



"Junto a mis hijos Jana Maradona y Diego Maradona Junior en el bautismo de Diego Matías. Muy feliz por ser el padrino", escribió el exastro del fútbol en su cuenta oficial de Instagram.



Maradona, de 58 años, acompañó el texto con una foto en el que se lo ve de jean y camisa arremangada, con moño celeste y un elegante sombrero oscuro durante la ceremonia religiosa realizada en un jardín en el barrio exclusivo de Nordelta, en la periferia norte de Buenos Aires.



Diego Junior es hijo de una relación que Maradona tuvo con la italiana Cristiana Sinagra y que él reconoció muchos años después. Jana es hija de Valeria Sabalain.



Dalma y Giannina, las dos hijas que Maradona tuvo con Claudia Villafañe, con quien estuvo casado entre 1984 y 2003, no asistieron al bautismo.



En Instagram, Maradona dedicó también un mensaje para el debut este sábado en el Clausura del Ascenso de México del Dorados de Sinaloa, con el que acaba de renovar contrato como director técnico.



"Les deseo lo mejor a mis muchachos, muy pronto voy a estar de regreso. Vamos por la revancha!!", escribió.



El viernes Maradona concurrió a una clínica privada para un chequeo de rutina pero se le detectó un sangrado estomacal sin gravedad que requirió nuevos estudios y deberá ser intervenido en los próximos días.



Tras el alta el mismo viernes, Maradona le restó importancia al episodio y bromeó:"Entré a la clínica con 58 años y salí con 50", dijo.



El exastro del fútbol se había sometido hace años atrás a dos by-pass gástricos para perder peso.



"Lamento que se hayan preocupado sin motivo. Quiero decirles que no pasó nada, que estoy bien. Y que hoy me cuido para mis nietos Benja (hijo de su hija Giannina y el futbolista Sergio 'Kun' Agüero), Dieguito Matías, y para mi hijo Diego Fernando. Les mando un beso a todos!!!", escribió al agradecer los "mensajes de aliento".



Con Diego Fernando, su hijo menor, se reencontró también durante el fin de semana pasado tras dos años sin verse, reveló la madre del niño, Verónica Ojeda.