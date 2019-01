Diego Maradona es internado por un sangrado estomacal

BUENOS AIRES, ARGENTINA.- El ex astro del fútbol argentino Diego Maradona fue internado este viernes por un sangrado estomacal en una clínica de Olivos, localidad de la provincia de Buenos Aires, cuando se sometía a exámenes médicos de rutina, según informó la prensa local.



El internamiento de Maradona se produjo previo a su retorno a México, tras firmar su continuidad como DT de Dorados de Sinaloa.



Su agente, Matías Morla, anunció el viernes por la mañana que Maradona "arregló su continuidad" como entrenador de los Dorados de Sinaloa y que iba a viajar a México "después de exámenes médicos de rutina en Argentina".



Maradona, de 58 años de edad, se sometió en la mañana a los análisis médicos en la Clínica Olivos, en la periferia norte de Buenos Aires, pero quedó en observación por una supuesta anomalía en los estudios de rutina. Sin embargo, según los medios locales, Maradona fue internado por un "sangrado estomacal" mientras se le practicaban estos estudios.



El colombiano Germán Ochoa, uno de los médicos de Maradona, dijo en octubre de 2018 que el campeón del mundo con Argentina en México en 1986 sufre de una artrosis severa y que debería operarse las rodillas.



"Le hicimos un tratamiento antes del Mundial para que pudiera atravesar sus actividades en Rusia de la mejor manera. Tiene una artrosis severa en sus dos rodillas. Ya no tiene cartílagos. Los huesos se tocan entre sí, el fémur con la tibia y el peroné. Es un problema grave porque le provoca mucho dolor, inflamación y dificultad para desplazarse", dijo Ochoa en ese momento.



"Maradona sabe que la solución es operarlo y ponerle prótesis en las dos rodillas. A corto o mediano plazo hay que tomar la decisión del reemplazo articular, pero el problema es que Diego es un paciente joven (58 años), pero sus rodillas no tienen otra solución", añadió.