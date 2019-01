Sevilla y Atlético se miden en duelo de perseguidores del Barça

MADRID,ESPAÑA.- La 18 jornada de la Liga española, este fin de semana, tendrá como choque estrella el que mida el domingo al Sevilla (3º) con el Atlético de Madrid (2º), en un duelo directo entre dos formaciones que buscan no perder el ritmo del líder, el FC Barcelona, que visitará por su parte al Getafe (7º).



Será el primer compromiso del Barça en este 2019, después de las vacaciones navideñas. El miércoles se reincorporaron al entrenamiento los jugadores sudamericanos (Lionel Messi, Luis Suárez, Arturo Vidal, Arthur, Malcom), que contaron con dos días más de permiso por parte del club.le d



Ernesto Valverde tendrá que decidir sobre todo para la visita a Getafe entre Sergi Roberto, ya recuperado de su lesión de noviembre en el Metropolitano del Atlético, y Nelson Semedo, que no se lo pondrá fácil para esa plaza en el lateral derecho.



En el primer partido del año natural, al Barça no siempre le resulta fácil ganar.



En los últimos diez años se ha llevado la victoria en la mitad, en cinco. En los otros ha empatado cuatro veces y ha perdido otra, en 2015 en el campo de la Real Sociedad.



Contra el Getafe ya disputó el primer partido del año en 2007, en un partido que terminó con empate 1-1.



Por su parte, el Atlético de Madrid tratará de consolidarse como segundo clasificado, un puesto que ocupa actualmente a apenas 3 puntos de los catalanes.



El equipo 'colchonero' se impuso 5 a 2 en su último visita al estadio Sánchez Pizjuán, aunque en la pasada temporada el Sevilla eliminó al Atlético en los cuartos de final de la Copa del Rey.



El Sevilla, situado a dos puntos del equipo de Diego Simeone, puede superarle en la clasificación en caso de victoria el domingo.



También intentará no perder el ritmo de la carrera por el título el Real Madrid (4º), que recibe en el Santiago Bernabéu a la Real Sociedad (15º).



El equipo blanco llegará a ese partido apenas tres días después de haber jugado su primer compromiso del año, el jueves en Villarreal, en un partido que fue aplazado en diciembre porque los de Santiago Solari estaban en Emiratos Árabes Unidos por el Mundial de Clubes, donde se coronaron por tercer año consecutivo.



En la lucha por los puestos europeos destaca un atractivo choque entre Alavés (5º) y Valencia (8º), mientras que el Betis (6º) visitará al colista Huesca (20º), que busca una reacción que le permita pelear por la permanencia.



La 18ª jornada arrancará el viernes con dos partidos: primero el Levante (10º) recibirá al Girona (9º) y luego el Espanyol (14º) al Leganés (16º).