Manchester United sigue en racha, el Chelsea se atasca

LONDRES, INGLATERRA.- El Manchester United derrotó al Newcastle por 2-0 y logró la cuarta victoria consecutiva desde el nombramiento de Ole Gunnar Solskjaer como entrenador, al mismo tiempo que el Chelsea no pasó del empate a cero en casa ante el Southampton (18º).



En Newcastle, los Red Devils se impusieron con goles en la segunda parte del belga Romelu Lukaku (64) y de Marcus Rashford (80), dejando al equipo que entrena el español Rafael Benítez en 15ª posición, con sólo dos puntos por encima de la zona de descenso.



Con el triunfo, el United se sitúa sexto, con 38 puntos, a tres del Arsenal, que el martes goleó 4-1 al Fulham, y a seis del Chelsea, que ocupa provisionalmente la última plaza de acceso a la próxima Liga de Campeones.

El equipo entrenado por el italiano Maurizio Sarri dominó y tuvo las mejores ocasiones para marcar, pero los Blues evidenciaron la falta de pólvora en ataque al no contar con su delantero titular, el francés Olivier Giroud, lesionado.



El español Álvaro Morata tuvo una de las mejores ocasiones (minuto 12), pero sigue reñido con el gol, y la estrella Eden Hazard tampoco encontró el camino del gol (35).



En el resto de partidos de la 21ª jornada de la Premier League disputada este miércoles, el Crystal Palace y el Burnley lograron sendas victorias (2-0 al Wolverhampton y 2-1 al colista Huddersfield) que les alejan provisionalmente de la zona de descenso.



Los partidos West Ham-Brighton y Bournemouth-Watford acabaron en empate.



El plato fuerte queda para el jueves, con el duelo entre el Manchester City y el Liverpool, en el que los Reds, que tienen siete puntos de ventaja, pueden dar un golpe casi definitivo al título si logran imponerse en el Etihad Stadium.



Resultados de los partidos de la 21ª jornada del campeonato de fútbol inglés, y tabla de clasificación:



- Martes:



Everton - Leicester 0 - 1



Arsenal - Fulham 4 - 1



Cardiff City - Tottenham 0 - 3



- Miércoles:



Wolverhampton - Crystal Palace 0 - 2



Chelsea - Southampton 0 - 0



Huddersfield Town - Burnley 1 - 2



West Ham - Brighton and Hove Alb 2 - 2



AFC Bournemouth - Watford 3 - 3



Newcastle - Mánchester United 0 - 2



- Jueves:



(20h00 GMT) Mánchester City - Liverpool



Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif



1. Liverpool 54 20 17 3 0 48 8 40



2. Tottenham 48 21 16 0 5 46 21 25



3. Mánchester City 47 20 15 2 3 54 16 38



4. Chelsea 44 21 13 5 3 38 16 22



5. Arsenal 41 21 12 5 4 46 31 15



6. Mánchester United 38 21 11 5 5 43 32 11



7. Leicester 31 21 9 4 8 25 23 2



8. Watford 29 21 8 5 8 30 31 -1



9. Wolverhampton 29 21 8 5 8 23 25 -2



10. West Ham 28 21 8 4 9 29 32 -3



11. Everton 27 21 7 6 8 31 31 0



12. AFC Bournemouth 27 21 8 3 10 31 40 -9



13. Brighton and Hove Alb 26 21 7 5 9 24 29 -5



14. Crystal Palace 22 21 6 4 11 19 26 -7



15. Newcastle 18 21 4 6 11 15 29 -14



16. Burnley 18 21 5 3 13 21 42 -21



17. Cardiff City 18 21 5 3 13 19 41 -22



18. Southampton 16 21 3 7 11 21 38 -17



19. Fulham 14 21 3 5 13 19 47 -28



20. Huddersfield Town 10 21 2 4 15 13 37 -24