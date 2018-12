VÍDEO: Alex López es premiado con el número diez en la Liga Deportiva Alajuelense

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El pelotón de hondureños que militan en la Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica, tiene contentos a los directivos por el buen trabajo que realiza uno de ellos. Hablamos de volante, Alex López.



Las dos temporadas que López ha jugado en el equipo costarricense, lo han llevado a ahora use el número diez en sus espaldas, donde este sábado fue elogiado en las redes sociales del club.



"Al final el número no es que juega, pero creo de que familiarizo mucho con la diez, gracias a Dios lo he usado desde pequeño en la selección y ahora se me da la oportunidad aquí y es algo muy bonito para mi carrera", dijo el hondureño en el vídeo.



Alex López ha jugado 2,122 minutos en 50 partidos, donde solo un juego ingresó de cambio desde su llegada en 2017.



El reconocimiento que le ha hecho club, ha sido por su exitosa trayectoria en el fútbol.



Formado en el Olimpia de la capital Honduras, el volante también jugó en el Houston Dynamo de la MLS de los Estados Unidos, Khaleej de Arabia Saudita y finalmente en la Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica.