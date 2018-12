Jeison Murillo cree que el Barça es "la puerta más grande que puede haber"

BARCELONA, ESPAÑA.- El central colombiano Jeison Murillo, que jugará cedido por el Valencia en el FC Barcelona hasta final de temporada, fue presentado ayer como nuevo integrante del equipo azulgrana y dijo que con su llegada a ese club abre la mayor puerta que concibe en el fútbol.



"Es una puerta grandísima, la más grande que puede haber en el fútbol", afirmó Murillo, de 26 años, en su conferencia de prensa de presentación en el Camp Nou.



"El sueño es vestir esta camiseta, desde pequeño. Ahora se me está haciendo realidad. Tengo que demostrarlo dentro del campo", apuntó.



Jeison Murillo llega en préstamo al Barcelona, con una opción de compra de 25 millones de euros. Las lesiones del francés Samuel Umtiti y del belga Thomas Vermaelen llevaron al equipo de Ernesto Valverde a reforzarse de cara al mercado de enero.



El jugador colombiano, que lucirá el dorsal número 17, había llegado al Valencia a mediados de 2017 desde el Inter de Milán, donde había aterrizado en 2015.



Murillo, que se dio a conocer en el Deportivo Cali de su ciudad natal, dio el salto a Europa en el filial del Granada, en 2010, desde donde fue luego cedido a Cádiz (2011-2012) y Las Palmas (2012-2013), antes de pasar al primer equipo del Granada de 2013 a 2015.



"Siempre he procurado dar el 100% en los clubes en los que he estado y así lo haré aquí", prometió el jugador.



Sobre la perspectiva de jugar al lado de Lionel Messi, señaló que lo ve como "una gran ventaja".



"Ojalá pueda ayudarle a él y a todo el equipo a conseguir los objetivos del club", deseó.



El secretario técnico del primer equipo, el francés Eric Abidal, habló de las características de Murillo y consideró que es un futbolista "con carácter, rápido y contundente en la parcela defensiva".