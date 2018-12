Olimpia con un plantel reestructurado buscará ser protagonista en el Clausura en Honduras

SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA.- Bajó el mando de Alejandro Martínez, el nuevo preparador físico del Olimpia, se realizó el tercer día de una jornada intensa de pretemporada en Siguatepeque.



Nahún Pérez, gerente de cancha de los albos, fue el encargado de autorizar a la prensa deportiva sobre que jugadores darían a conocer las interioridades de la preparación de los leones en la ciudad de los Pinos.



A falta de Manuel Keosseián, pues se encuentra fuera del país en algunos días de vacaciones, Olimpia trabajó intensamente en la parte física y táctica para el próximo torneo.



Mario Beata, mano de derecha de Keosseián, también se encuentra apoyando en estos días cruciales en las aspiraciones de acariciar una nueva Copa en el primer semestre del 2019.



Carlos Wil Mejía, volante de los leones, dijo que se encuentran enfocados en borrar la sequía de títulos. "Lo que pasó en la final no podemos hacer nada, el jugador que viene al club no tiene otra cosa en la mente más que campeonizar con Olimpia".





Carlos Wil Mejía fue uno de los jugadore que habló con la prensa deportiva este viernes















Además, sobre la salida de Esteban Espíndola y otros jugadores mencionó. " Desearles lo mejor, sé que donde vallan van a tener éxito, son buenos jugadores".



Dabirson Castillo dijo que no se esperaba que Espíndola saliera del plantel. "La verdad no me lo esperaba, ahora solo aceptar y tratar de sacar adelante al equipo con los jugadores que estemos".



Jugadores como Carlo Costly, Jerry Bengston, todavía no se han hecho presente a la pretemporada en Siguatepeque.





Así entrenó Olimpia este viernes desde la ciudad de las colinas, Siguatepeque.











Olimpia jugará un partido amistoso contra el Santos FC de Reynaldo Tilguath, el sábado 29 de diciembre a partir de las 4:00 de la tarde en el estadio Roberto Martínez Ávila de la ciudad de Siguatepeque.