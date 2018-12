Danilo Tobías: "No tengo que probar nada a nadie"

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- Danilo Tobías, jugador que estuvo con Olimpia la pasada temporada, manifestó su entusiasmo de volver al Rel España.



"Muchas personas creen saber de fútbol y hacen lo que quieren" con las redes sociales, afirmó Danilo Tobías, el polifuncional jugador que firmó esta temporada su regreso a la disciplina de Real España, a los críticos de su fichaje tras la llegada del colombiano Carlos Restrepo al banquillo.



Cuenta que los trabajos con el cafetero "han estado intensos", pues se han enfocado en "la parte física dentro de lo táctico y lo técnico, hemos asimilado muy bien el trabajo y vamos por buen camino". Recuerda, a su vez, que con el estratega sudamericano "ya había trabajado" en Olimpia y "ya sé cuál es su filosofía y la del profe Llantén (preparador físico), entonces me siento tranquilo y bien".



Sí recuerda que al segundo al mando de la Máquina, Orlando Restrepo, no lo había tratado: "Elos traen también al asistente que en aquella etapa no estuvo con Olimpia, son muy profesionales y cada día van mejorando".



Advierte que viene sin prejuicios y pretende hablar en el campo, eso sí, deja un recado contundente a quienes lo adversan: "Estoy aquí por disposición de la dirigencia y el cuerpo técnico, no tengo que probar nada a nadie y solo debo hacer mi trabajo; dentro del campo se va a demostrar con buenos partidos, los tiempos han cambiado y la tecnología ha tergiversado todo, muchas personas creen saber de fútbol y hacen lo que quieren, si son felices escribiendo o diciendo lo que sea no hay problema", lanzó.



Su etapa en el Honduras Progreso el Apertura anterior fue importante y lo reitera tal y como lo hizo en su presentación: "Para mí es sumamente importante jugar los meses anteriores, pues estuve seis corriendo y trotando con mucho dolor, este tiempo me sirvió para automatizar el movimiento, ahora me siento muy bien y solo debo seguir fortaleciendo para estar a tope", concluyó.