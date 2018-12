Williams Reyes, el hondureño de 42 años que se resiste a dejar el fútbol en El Salvador

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Hace algunos años el nombre del hondureño Williams Reyes, comenzó a sonar en el fútbol de El Salvador, donde dejó un récord impresionante en goles en ese país.



Ahora, con 42 años de edad, se mantiene jugando en la segunda división con el equipo Aspirante Jucuapa. El Gráfico de El Salvador, conversó con el hondureño sobre su experiencia en la liga de ascenso a principios de este año.



¿Cómo es tu experiencia de jugar en la segunda división?

Estoy contento, es un reto difícil que emprendí, con un equipo que estaba muy mal en la tabla general, peleando por no descender. Esto me gusta para ayudar a un grupo de jóvenes. Lo pensé mucho para tomar esta decisión, pidiéndole a Dios sabiduría y también a mi familia. Aquí es donde queda demostrado de qué está hecho Williams Reyes.



Es tu primera experiencia en la segunda división salvadoreña, ¿consideras que fue bajar un escalón?

Ya tenía ofertas de años anteriores de jugar en la segunda división. Me fui al FAS y no se dio la oportunidad, así que tomé a bien venir a ayudarles y no me arrepiento por lo que estamos logrando. Todo el pueblo (Jucuapa) está contento por mi llegada, me lo han hecho saber. Los demás equipos y aficionados de la segunda división están motivados por ir a verme, hasta hacen publicidad. Para ellos es bonito llegar a ver a un jugador que ellos creeían que solo se podía ver en primera.



¿Qué dice tu familia sobre tu nueva estancia en Jucuapa?

Es un sacrificio andarse moviendo, dejarlos a un lado. Esta profesión parece fácil, pero no, te aleja de los seres queridos, pero ellos ven que uno hace el esfuerzo por buscar el sustento diario para los hijos y para toda la familia.

Es de recompensar eso trabajando bien, dando la cara. Donde voy siempre dejo las puertas abiertas, dejo una buena imagen por mi trabajo y los números lo dicen. Donde me voy a jugar me gusta vivir para integrarme y demostrar que no soy el futbolista que ellos dicen ‘famoso’, no me considero así, soy popular, humilde que me gusta convivir con los aficionados. Eso lo he logrado acá en Jucuapa.



Eres el hombre con el récord de goles en la primera división (294), ¿anhelas regresar para aumentar tus cifras?

Sí, si me dan la oportunidad. Pero Dios dirá, por eso estoy trabajando bien, al margen de que haya llegado a la segunda división a ayudarle a este grupo. Aspiro a más, les dije que llegaba no solo a salvar al equipo, también aspiro a ser campeón y espero poder lograrlo.



¿Has pensado en tu retiro? ¿cómo te imaginas, retirándote en la segunda división o volviendo a primera?

No estoy pensando en eso. No tengo problemas de lesiones, y eso (pensar en el retiro) pasa cuando uno siente que no está aportando nada o se siente mal físicamente. Yo me siento bien, por eso trabajo muy fuerte aun a mi edad. La edad es como uno se siente. Yo me siento de 28 años (ríe), contento por eso, me he cuidado le agradezco a Dios por cuidarme. Estoy bien, hay Williams Reyes para rato. No sé cuando llegue ese día que tome la decisión de retirarme.