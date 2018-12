El AC Milan apela ante el TAS las sanciones de la UEFA

MILAN, ITALIA.- El AC Milan apeló ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) las sanciones que le impuso la UEFA, anunció el club lombardo, sospechoso por parte del organismo europeo de no respetar las reglas del fair-play financiero (FPF).



"El AC Milan, tras haber tomado nota de la decisión de la Instancia de control financiero de los clubes, expresa su decepción y anuncia que apelará esta decisión ante el Tribunal Arbitral del Deporte en Lausana", escribió el club en un comunicado en su página web.



El 14 de diciembre, la UEFA decidió excluir al cuadro milanés de una de las competiciones organizadas por la institución europea en 2022-23 o 2023-24 "si no está en un punto de equilibrio el 30 de junio de 2021".



Los 'Rossoneri' también tendrán retenidos 12 millones de euros de ingresos de la Europa League 2018-19 y no podrán inscribir a más de 21 jugadores en caso de participar en competiciones de la UEFA en las temporadas 2019-20 y 2020-21, añadió el organismo europeo.