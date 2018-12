Sergio Ramos sobre partido Real Madrid vs Al Ain: "En el fútbol no ganas a nadie con el escudo"

ABU DABI, EMIRATOS ÁRABES.- Sergio Ramos, el defensa y capitán del Real Madrid, habló del duelo ante Al Ain, el rival que el equipo merengue enfrentará el sábado 22 de diciembre en la final del Mundial de Clubes.



"Preparamos el partido con la máxima humildad y el máximo respeto. Todo el mundo daba favorito a River por estatus e historia, pero en el fútbol no ganas a nadie con el escudo. El Al Ain tiene jugadores buenos. Tienen un equipo que si te confías, pasa lo que pasa. En el fútbol hay que tratar a todo el mundo con respeto porque la igualdad es cada vez mayor", expresó.



Real Madrid y Al Ain se enfrentarán este sábado 22 de diciembre en el Estadio Jeque Zayed, Abu Dabi.



Real Madrid vs. Al Ain: horarios del partido en el mundo

Perú - 11:30 a.m.

Ecuador - 11:30 a.m.

Honduras: 9:30 a.m.

Colombia - 11:30 a.m.

México - 10:30 a.m.

Bolivia - 12:30 p.m.

Chile - 1:30 p.m.

Argentina - 1:30 p.m.

Uruguay - 1:30 p.m.

Paraguay - 1:30 p.m.

España - 5:30 p.m.