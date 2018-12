Liga femenina de fútbol es "caldo de cultivo de lesbianismo", dice directivo colombiano

'Eso anda mal, eso no da nada, ni económicamente, ni nada de esas cosas. Aparte de los problemas que hay con las mujeres, son más tomatrago que los hombres, dijo. (Foto: Infobae/ El Comercio)

BOGOTÁ, COLOMBIA.- Gabriel Camargo, presidente del equipo colombiano Deportes Tolima, campeón del Torneo Apertura-2018, dijo este jueves que el fútbol femenino no es viable económicamente, promueve el lesbianismo y que las jugadoras consumen más alcohol que los hombres.



"Eso anda mal, eso no da nada, ni económicamente, ni nada de esas cosas. Aparte de los problemas que hay con las mujeres, son más tomatrago que los hombres(...) y fuera de eso, les cuento, es un caldo de cultivo de lesbianismo ¡tremendo!", exclamó Camargo en declaraciones a periodistas.



Conocido por su estilo procaz y provocador, el directivo cuestionó la inversión en el fútbol de mujeres.



Si no "pregúntele a los del Huila cómo están de arrepentidos de haber sacado el título y haberle invertido tanta plata al equipo", agregó.

Lea: Sergio Ramos aparece vestido de 'Jeque' en Emiratos Árabes Unidos



Atlético Huila es el actual campeón del torneo femenino local y de la Copa Libertadores de América Femenina, que se disputó hasta diciembre.



Yoreli Rincón, volante del elenco campeón, respondió a las declaraciones de Camargo.



"Presidente Camargo, no se le olvide de dónde vienen sus hijos.. Una mujer o quiere que una futbolista le planche la ropa y le lleve los platos del club? (...) Respete", escribió la jugadora en su cuenta de Twitter.



Desde 2017 se disputa la liga profesional femenina de fútbol en Colombia y está previsto que se juegue la tercera edición en el segundo semestre de 2019.