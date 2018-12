Neymar aparece con rastas en su cabello y su nuevo look es sensación

PARÍS, FRANCIA.- El astro brasileño, Neymar del París Saint Germain, sorprendió a todos este jueves al aparecer con un nuevo look en su cabello, muy al estilo de los jamaiquinos.



Neymar subió a sus redes sociales algunas fotos donde aparece con unas rastas en su corte de pelo, muy características de los habitantes del Caribe de América.

Neymar subió esta foto a Instagram mostrando su nuevo look. Foto: Instagram





El 10 del París ha dicho en algunas oportunidades ser muy amante del reggae jamaiquino, principalmente del fallecido Bob Marley, quien es uno de los íconos del reggae.



No es la primera vez que el ex del Santos y Barcelona sorprende al mundo con sus looks, un poco locos, ya que en repetidas ocasiones el brasileño ha mostrado muchos cortes de cabello peculiares.