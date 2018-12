"Tenemos la misma motivación que en los años anteriores", afirma Toni Kroos

ABU DABI, DUBAI.- El mediocampista alemán del Real Madrid Toni Kroos aseguró este miércoles en Abu Dabi, después de la victoria contra el Kashima Antlers japonés (3-1) en semifinales del Mundial de Clubes, que su equipo tiene la misma motivación por este título que en años anteriores.



Con ello quiso aclarar que el hecho de que el equipo blanco ha ganado tres de las últimas cuatro ediciones no resta ganas de sumar una nueva corona, el sábado en la final ante el Al Ain emiratí.



"Llegar aquí es algo muy difícil, tienes que ganar la Champions primero. La motivación con la que venimos es igual que en los años anteriores. Podemos ser campeones por tercer año consecutivo y no hay mayor motivación que esa", afirmó después del partido.



Kroos puede convertirse el sábado en el único jugador en haber ganado el Mundial de Clubes en cinco ocasiones, ya que además de las tres (2014, 2016, 2017) con el Real Madrid se lo llevó también en su último curso con el Bayern de Múnich (2013).



El jugador alemán aplaudió también a la estrella del partido de este miércoles, su compañero galés Gareth Bale, autor de los tres tantos del equipo 'merengue'.



"Bale ha hecho un gran partido. Trabajó mucho para el equipo y se ha esforzado mucho", destacó.



Sobre el Al Ain, admitió no conocer mucho sus características, pero está seguro de que no será fácil.



"Ha llegado a la final y eso indica que no será un rival fácil. No podemos confiarnos", indicó.