Manchester United multará a Paul Pogba por mensajes en redes sociales

MANCHESTER, INGLATERRA.- El francés Paul Pogba subió a su cuenta de Instagram una publicación un poco controversial con el lema "Caption this" (Titula esto) unos minutos después de que el Manchester United anunciara el despido de José Mourinho.



Pogba aparece con una sarcástica imagen suya minutos después del despido del portugués, y aunque lo borró de sus redes casi al instante, no cayó bien dentro del club y la directiva cree que ha sido un gesto "irrespetuoso".



Por eso en Old Trafford han decidido que le caiga una multa importante, según publicó el diario inglés Daily Mail. A Pogba, sin embargo, no le afectará demasiado ya que gana más de 300,000 euros a la semana.



La publicación se hizo viral y se llenó de comentarios en pocos minutos. Gary Neville, ex del Manchester y ahora comentarista de la actualidad de los Diablos Rojos, contestó al jugador: "Vete tu también".



El futuro de Pogba podría cambiar dentro del United tras la salida de Mourinho. El francés no tenía la confianza del técnico y estaba pensando abandonar el club en el mercado de invierno.