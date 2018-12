Buba López se queda en Real España tras ser rechazado por los Ángeles FC

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- Buba López, arquero que llegó a la MLS de los Estados Unidos con la esperanza de quedarse, finalmente retornó a la máquina del Real España.



El hondureño de 25 años, no logró pasar la prueba en el equipo estadounidense donde decidieron no comprar la ficha del hondureño.



Fuad Abufele, presidente del Real España, dijo que había una posibilidad de retornar a los Estados Unidos, pero que no sería Los Ángeles. "Se queda y si un equipo de la MLS lo quiere, se irá solo por compra definitiva", dijo el directivo este lunes.



Cabe mencionar que el guardameta catracho, solo pudo jugar un partido oficial, ya que una lesión en el peroné impidió que jugara la temporada.



















Buba López se puso a las ordenes del colombiano Carlos Restrepo, donde ya comenzó a trabajar desde este lunes con la realeza.