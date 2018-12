Chelato Uclés: Al igual que a Morazán y a Valle se debería de estudiar a Ferrari

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El maestro José de la Paz Herrera o mejor conocido como Chelato Uclés, estuvo presente en el velorio del presidente del Club Olimpia, Rafael Ferrari, con quien Chelato mantuvo una amistad muy cercana durante su mandato como presidente de los albos.



"Al igual que a Morazán y a Valle se debería de estudiar a Ferrari", dijo el maestro de maestros en la vela de Ferrari. Con ilusión y muchísimo cariño hizo este banderín marcando los triunfos del presidente de Olimpia.



"Don Rafa es igual de emblemático como cualquier prócer, Ferrari hizo lo que nunca nadie ha hecho en la historia de Honduras", recalcó Chelato.

Además: Las mejores frases de don Rafael Ferrari

De acuerdo al maestro, José Rafael Ferrari ha sido la única persona que ha marcado su corazón. En 2015, Chelato Uclés presentó graves problemas de salud, y en esa adversidad Ferrari estuvo pendiente de él.



“Tuvo el mayor gesto que nadie ha tenido conmigo. Me fue a ver, se sentó a la orilla de la cama y me lanzó unas miradas que me decían que me miraba bien y cómodo”, detalló entre risas.



En esos momentos, Olimpia disputaba la Liga de Campeones de Concacaf, y cuando enfrentó al Seattle Sounders, el presidente Ferrari decidió donarle toda la taquilla de ese compromiso.

Le puede interesar: 10 datos de la vida de Rafael Ferrari

“Me dio más de medio millón de lempiras que me permitieron salir del país a recuperarme. Ese detalle cautivó mi corazón y me hizo pensar: tengo un verdadero amigo”, enfatizó.



Al mando de Olimpia, Chelato ganó tres campeonatos: 1992, 1995 y 2005. Reveló que en su primer torneo la directiva olimpista no lo quería, pero fue Ferrari quien siempre lo apoyó.