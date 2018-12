Infantino cuenta con apoyo de "mayoría" de federaciones para Mundial con 48 equipos

DOHA, QATAR.- Una "mayoría" de federaciones apoya el proyecto de Copa del Mundo con 48 participantes en Catar-2022, en lugar de los 32 previstos, aseguró este jueves el presidente de la FIFA Gianni Infantino, aunque el mandatario insistió en que la propuesta sea realizable.



"Hasta ahora, una mayoría (de federaciones) está a favor puesto que 16 países participantes más, no solo significa 16 países más con la fiebre del Mundial, sino también 16 países más con derecho a soñar", lanzó Infantino en conferencia de prensa al término de los tres días de cumbre del consejo ejecutivo que la FIFA celebró en Doha.



"¿Es que es realizable o no? Esa es la cuestión", lanzó después.



Varios aspectos complican la ampliación de la participación en la cita de 2022: el Mundial se disputará en 28 días en lugar de los 32 habituales (con 32 equipos) y el pequeño emirato del Golfo vive una crisis diplomática con muchos de sus vecinos, con Arabia Saudí a la cabeza, lo que complica un torneo disputado en varios países del entorno.



"Lo discutimos todo, pero no hemos decidido nada en concreto por el momento", añadió el presidente de la FIFA.



La decisión final se tomará en marzo.