EN VIVO: ¡Increible! Real Madrid pierde 0 - 2 ante el CSKA en el Bernabéu

MADRID, ESPAÑA.- Real Madrid recibe este miércoles al CSKA de Moscú (11:55 M, hora de Honduras) en un partido de trámite para el equipo blanco en la última jornada de la fase de grupos de la Champions League, en la que el equipo ruso se juega el tercer puesto de la llave.



Asegurado de pasar a octavos de final del máximo torneo continental de clubes como líder del grupo G, el Real Madrid tratará de cerrar con una victoria ante su público esta primera fase de Champions, antes de luchar por el Mundial de Clubes en Emiratos Árabes Unidos (EAU) la próxima semana.



El encuentro podría ser la ocasión para volver a introducir a Marcelo, que se entrena con normalidad con el grupo, tras superar una sobrecarga en el muslo, pero al que Solari dejó fuera el fin de semana pasado en el partido contra el Huesca (1-0).



Delante, Solari debería volver a confiar en el delantero francés Karim Benzema y el extremo galés Gareth Bale, autor del tanto en Huesca el domingo, a los que podría acompañar Lucas Vázquez.



Aspirante a la Europa League

Aunque no tenga nada que perder, el equipo blanco no podrá descuidarse ante un CSKA que ya le ganó en la ida en Moscú (1-0) y que se juega en este encuentro la posibilidad de acabar tercero de la llave.



Actualmente cuarto clasificado empatado a 4 puntos con el tercero, el Viktoria Pilsen, que se enfrenta a la Roma, el CSKA necesita hacer un mejor resultado que los italianos para poder arrebatar su plaza al equipo checo.



La sorpresiva derrota rusa hace quince días en Moscú ante el Viktoria (1-2) les ha hecho tener que jugarse la clasificación para la Europa League en el último partido de la fase de grupos de la Champions.



Tercer clasificado en la liga rusa, a cuatro puntos del líder, el Zenit de San Petersburgo, el CSKA llega a este encuentro animado tras ganar el fin de semana al Yenisey (2-1).



El técnico del CSKA, Viktor Goncharenko, tiene la duda para este encuentro del brasileño Rodrigo Becao, con molestias en un muslo, aunque el sábado pasado se mostraba optimista.

#CSKA XI for the game against @realmadriden pic.twitter.com/52p97VZyqG