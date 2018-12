Florentino Pérez: "Las tres Champions consecutivas son consecuencia de un trabajo basado en los valores del club: sacrificio, valor, humildad"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- "Tres Champions consecutivas, cuatro en cinco temporadas es consecuencia de un trabajo enorme basado en los valores del club: sacrificio, entrega, compromiso, superación, respeto, humildad y solidaridad. Esta etapa de éxito que estamos viviendo es gracias a la unidad del madridismo. Nos da estabilidad que es la base de nuestro liderazgo".



Lo anterior lo dijo el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, durante una conferencia de prensa, solo horas después de que en una entrevista Cristiano Ronaldo hablara fuertemente del equipo blanco.

"Éste (Juventus) es el mejor grupo en el que he jugado. Aquí somos un equipo, en otros lugares alguien se siente más grande que los demás", expresó el delantero.



Aunque Florentino no haya hecho referencia a CR7 en sus palabras, todo apunta a que es una respuesta contra el portugués, quien aparentemente no tuvo una buena relación con varios de sus compañeros en el RM.



En la conferencia de prensa, Pérez también destacó el trabajo de los futbolistas, además de los logros de la Institución. "Estos jugadores ya forman parte de la leyenda del Real Madrid y entre ellos Luka Modric que acaba de ganar el Balón de Oro después de conquistar también el premio 'The Best' como el mejor jugador del mundo. Él representa perfectamente el talento y los valores de nuestro club".

