EN VIVO: Mohamed Salah marca un golazo y pone a ganar al Liverpool 1 - 0

LIVERPOOL, INGLATERRA.- ¿Napoli o Liverpool? Uno de estos dos grandes equipos se despedirá este martes de la Liga de Campeones tras la disputa de la sexta y última fecha del grupo C de la máxima competición europea.



El partido entre el Liverpool y los napolitanos no es recomendable para los que sufren problemas de corazón. El cuadro que lidera el técnico Carlo Ancelotti visita Anfield como líder de la llave C con 9 puntos, tres más que su anfitrión.



A los italianos, que llegan lanzados tras ganar 4-0 el sábado al Frosinone en la Serie A, les vale el empate o marcar y no perder por más de un gol de diferencia.



Los de Jürgen Klopp, finalistas de la pasada edición, necesitan una victoria por 1-0 o un triunfo por dos tantos de diferencia si anota el Napoli.



Los quíntuples campeones de Europa afrontan el trascendental duelo con la moral por las nubes: el fin de semana se auparon a la primera posición de la Premier League tras ganar 4-0 al Bournemouth y la derrota del Manchester City en casa del Chelsea.



Además los Reds han recuperado tras un débil inicio de temporada a su estrella, el egipcio Mohamed Salah, que marcó tres de los cuatro goles el sábado.



"La buena noticia es que el partido es en casa. Tenemos una oportunidad y vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para aprovecharla", dijo Klopp en rueda de prensa.