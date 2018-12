Tottenham se juega el pase a octavos de final ante un poderoso Barcelona

BARCELONA, ESPAÑA.- Barcelona, con el liderato del grupo B de la Champions asegurado, recibe el martes al Tottenham en un partido en el que los ingleses siguen luchando por el segundo puesto de la llave.



Los hombres de Mauricio Pochettino ocupan el segundo puesto del grupo empatados a siete puntos con el Inter de Milán que recibirá también el martes al PSV Eindhoven, ya eliminado de Europa.



El técnico argentino del Tottenham vuelve al Camp Nou, que pisó para enfrentarse al Barça primero como jugador (1994-2000) y después como técnico (2009-2012) del Espanyol.



Si entonces la lucha era por la Liga, ahora llega en un duelo crucial por pasar a la siguiente fase de la máxima competición europea de clubes, aunque el técnico de los Spurs tendrán que lidiar con algunas bajas.



El lateral derecho Kieran Trippier es seria duda por problemas musculares y su sustituto en el puesto, el francés Serge Aurier se tuvo que retirar lesionado en el partido contra el Leicester, por lo que Pochettino podría acabar dando su oportunidad al joven Kyle Walker-Peters.



Para pasar a la siguiente fase, el Tottenham tendrá que mejorar sus números fuera de casa, donde en Champions perdieron en Italia 2-1 y empataron 2-2 en Holanda.



Enfrente estará un Barça que ya no se juega nada y que en el partido de ida goleó 4-2 a los ingleses en Wembley. Los azulgranas sólo han cedido un empate ante el Inter de Milán en lo que va de Champions, acumulando cuatro victorias en cinco partidos.



El Barça llega además a este encuentro en un gran momento como líder de la Liga española con tres puntos de ventaja sobre Sevilla y Atlético de Madrid.



Sin nada en juego, el técnico Ernesto Valverde admitió este lunes que, "mañana habrá algún cambio porque no se me escapa que como estamos clasificados es posible que dé respiro a algunos jugadores".



Valverde adelantó que "Luis Suárez seguro que no va a jugar" para evitarle disputar dos partidos en tres días cuando todavía arrastra algunas molestias.