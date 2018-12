El Tottenham se juega el segundo puesto de grupo ante un tranquilo Barça 

BARCELONA, ESPAÑA.- El Barcelona, con el liderato del grupo B de la 'Champions' asegurado, recibe el martes al Tottenham en un partido en el que los ingleses siguen luchando por el segundo puesto de la llave.



Los hombres de Mauricio Pochettino ocupan el segundo puesto del grupo empatados a siete puntos con el Inter de Milán que recibirá también el martes al PSV Eindhoven, ya eliminado de Europa.



"Es un partido que hay que ganar", dijo Pochettino, tras vencer al Leicester 2-0 en la liga inglesa el pasado sábado y cuyo equipo está obligado a hacer al menos el mismo resultado que el Inter de Milán para clasificarse.



"Por supuesto, será un partido duro porque el Barcelona es un gran equipo, pero todo es posible en el fútbol, sólo necesitas creer que es posible y estoy convencido de que este equipo lo cree", añadió Pochettino.



El técnico argentino del Tottenham vuelve al Camp Nou, que pisó para enfrentarse al Barça primero como jugador (1994-2000) y después como técnico (2009-2012) del Espanyol.

Romper la racha fuera de casa

Si entonces la lucha era por la Liga, ahora llega en un duelo crucial por pasar a la siguiente fase de la máxima competición europea de clubes, aunque el técnico de los 'Spurs' tendrá que lidiar con algunas bajas.



El lateral derecho Kieran Trippier es seria duda por problemas musculares y su sustituto en el puesto, el francés Serge Aurier se tuvo que retirar lesionado en el partido contra el Leicester, por lo que Pochettino podría acabar dando su oportunidad al joven Kyle Walker-Peters.



"Si ellos (Trippier y Aurier) no están listos, Kyle jugará", había adelantado Pochettino, ante la alta probabilidad de que ninguno de los titulares esté disponible.



Para pasar a la siguiente fase, el Tottenham tendrá que mejorar sus números fuera de casa, donde en 'Champions' perdieron en Italia 2-1 y empataron 2-2 en Holanda.



Enfrente estará un Barça que ya no se juega nada y que en el partido de ida goleó 4-2 a los ingleses en Wembley.



Los azulgranas sólo han cedido un empate ante el Inter de Milán en lo que va de Champions, acumulando cuatro victorias en cinco partidos.



Messi imparable

El Barça llega además a este encuentro en un gran momento como líder de la Liga española con tres puntos de ventaja sobre Sevilla y Atlético de Madrid.



Aunque no se juega nada, no parece que el técnico Ernesto Valverde esté por aprovechar el encuentro para hacer rotaciones.



"Puede decirle a sus amigos del Inter que estén tranquilos. Saldremos con el mejor equipo para los intereses del Barça el martes y a ganar al Tottenham", respondía el sábado Valverde a una pregunta de un periodista.



Así, delante se perfila el imprescindible Leo Messi, que atraviesa un estupendo momento de forma.



El sábado volvió a lucirse en la goleada 4-0 al Espanyol en Liga con un doblete y una asistencia.



"Tener a Messi con nosotros es una suerte infinita. Desatasca cualquier partido y estamos en una época irrepetible por un futbolista como él", dijo Valverde tras el partido.



El actual mejor goleador de la 'Champions' con 6 goles, los mismos que el polaco del Bayern de Múnich Robert Lewandowski, estará acompañado por Luis Suárez y habrá que ver si Valverde opta por Coutinho o Dembélé para completar el ataque azulgrana.



Equipos probables:

FC Barcelona: Ter Stegen - Semedo, Piqué, Lenglet, Alba - Busquets, Rakitic, Arturo Vidal - Messi, Suárez, Dembélé (o Coutinho). Entrenador: Ernesto Valverde.



Tottenham Hotspur: Lloris - Walker-Peters, Vertonghen, Alderweireld, Davies - Sissoko, Dier, Eriksen - Alli, Son, Kane. Entrenador: Mauricio Pochettino (ARG)