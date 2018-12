Kevin Álvarez: Hay que hacerse hombres y saber que nosotros somos los responsables

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- De los pocos de Olimpia que decidió pararse en el paderón para ser fusilado, el lateral derecho de Olimpia no escondió las lágrimas por perder la final de ida ante Motagua.



"Sabemos que las finales son muy difíciles y con diez hombres es más complicado, pero no es de poner excusas, aquí nadie se baja de este barco, vamos a seguir trabajando fuerte", indicó.



En cuanto al tema del arbitraje. "Es difícil, toda la semana este le manejó el arbitraje y nos hace una expulsión que creo que no es correcta, pero esto es Olimpia y hay que luchar contra todo Para salir campeón".



Y a pesar de la derrota y con lagrimas en sus ojos, el lateral asegura. "Todavía el título no está en las vitrinas de ellos, vamos a trabajar, faltan 90 minutos y lo más doloroso de esto es nuestra familia, la Ultra Fiel que siempre está con nosotros, hoy fueron mayoría y son lo menos que se merecen esto. Al ver está gente aquí me dan ganas de llorar porque nosotros somos los responsables del dolor de ellos".



Álvarez manda un mensaje de aliento a los aficionados. "Una final es muy cerrada, duele perder así, pero hay que seguir trabajando fuerte. Los hombres no dan nada por perdido, es doloroso, nos vamos a casa con un 2-0".



El lateral derecho fue contundente al asegurar que. "Somos los responsables de lo que está pasando con la institución, no haya que quitarnos las responsabilidad, hay que hacerse hombres y saber que nosotros somos los responsables".



"Duele correr para no llegar al objetivo, pero nada está perdido, hay que seguir trabajando y sentar cabeza. No lo den por muerto al Olimpia, sólo que la derrota duele", finalizó.