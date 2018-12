Diego Vazquez y Manuel Keosseián pierden la cabeza ante la prensa tras la final

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Un partido de fútbol no se juega solo en la cancha y menos una final. Sino más bien en todo el entorno que rodean apenas 90 minutos del mismo.

En la final de ida del fútbol de Honduras las conferencias de prensa de los entrenadores terminan siendo el último paso previo a un cierre de transmisión radial, a la página que en papel te espera para el tiraje o bien ese clic necesario que los hinchas más inmediatos están urgiendo.



Parte del protocolo también, la conferencia de fútbol puede ser tan victoriosa como desafiante, tan traumática como polémica. Y digamos que la de esta final entre Olimpia y Motagua ha tenido de todo. Y con todo, tanto Manuel Keosseián del Olimpia como Diego Vazquez del Motagua han tenido altos y bajos. Tantos como los mismos periodistas, que preguntan lo mismo, aunque el compañero anterior ya la haya hecho



Comenzamos con el técnico ganador de la noche, Diego Vazquez de Motagua, quien venía eufórico, contento, pleno, tras que su equipo ganara 2-0 en la cancha.





Periodista 1: Diego, ¿Lo vas a poner a Henry Figueroa el próximo domingo?



Hasta allí nada malo a primera vista, pero luego, toda la semana se habló de Figueroa, quien fue castigado por Diego, aparentemente por llegar tarde a un entreno.



"Hablemos de fútbol muchachos, toda la semana con ese tema y otra vez lo mismo".



Periodista 2: Diego, ¿Al fin le vas a poder ganar la final a un equipo grande cierto?



Diego es considerado por muchos el técnico más exitoso de la historia de Motagua, pero nunca le ha podido ganar una final a equipos grandes (Olimpia, Marathón y Real España), por lo que ahora que su equipo ganó 0-2 la ida ante Olimpia, pues la meta está más cerca.



Pero también claro ha quedado que el tema le incomoda al entrenador de los azules.



"No... Siempre dije antes que eso era una estupidez y ahora también. Para llegar a la final tenés que ganar en semifinales a todos los grandes. Entonces que no cuenten los títulos de los otros que no le han ganado a grandes.



Hemos eliminado cinco veces a un equipo, al España, al Marathón, no digamos más cosas. Me molesta cuando siguen repitiendo cosas, lo sacan cuando no tienen más que buscar. Ni me interesa antes ni me interesa ahora.



Periodista 2 entonces dice desde lejos: "Pero Diego, no tenés que molestarte"... y el argentino contestó:



"Me calienta (enoja) cuando se es reiterativo", dijo con un ceño más fruncido



Periodista 3: Diego, ¿Pero sí hay otro sabor cuándo se le gana al vecino?,



"A todos. A quien sea quien llegue a la final tenés que ganarle para tener el éxito final. Pero decir, le gané a este y no le gané a este... Y seguro que en el futuro me vas a decir que no le he ganado al Real Madrid. Siempre va a haber uno más, un escollo más. Así es esto muchachos. ¡Ya me hicieron calentar y tan tranquilo que estaba!"



Y luego otro periodista preguntó casi igual pero con otras palabras.



Periodista 4: ¿Ser campeón contra Olimpia significa algo especial para vos?



"Otra vez la misma", respondió La Barbie. "Por favor muchachos, nosotros queremos ganarle a todos. Todos los clásicos son importantes, ganarselo al clásico rival es importante y otro rival también".

Tiempo para Manolo. La otra conferencia está por comenzar. Manolo quizá llegó con la sangre al tope. Repitiendo, repitiéndose y repitiéndole a todos que "vamos darle vuelta" al 0-2 en contra de la noche. Y sonó la campaña.



Periodista 1: ¿Es usted el culpable de lo que pasa en Olimpia? ¿Por qué una línea de tres cuando tiene un plantel para poder encarar?



"Por que yo soy el técnico y el técnico es el que manda. Vos no hacés el equipo y yo decido cómo se juega. Acá no se trata de culpables, no vengas a atacar muchacho. Estamos tan bien, tan pacíficos, vamos a buscar la paz hermano. Vamos a buscar en Olimpia el segundo partido, no busques culpables. ¿Qué querés? Que me responsabilice de cómo jugó el equipo, de cómo no jugó el equipo.



Periodista 1 interrumpe:

Sí, usted es el técnico...



"Y ya sé que soy el técnico. Por allí que vos sos un frustrado técnico o un frustrado jugador y hablás tonteras. Con mucho respeto te lo digo ¡eh! Por que vos no me podés decir que soy culpable de nada".



Periodista 1 trata de repreguntar o aclarar:

Profe...



"No, no preguntes. No te tendría ni haber contestado. Nunca te vi a vos la cara".



Periodista 2: "La sangre está caliente", dice como quiere establecer otro punto de partida, pero Manolo vuelve a tomar la palabra (sin gritar).



"¡No, no está caliente! Hay gente mal intencionada como este señor. "Usted es culpable", dice... ¡Culpable de qué hombre? Vamos a hablar de fútbol"...



Periodista 3: Vimos lágrimas de algunos jugadores, ¿cómo tratar un equipo que está tocado?



"Yo no estoy tocado. A mi esto me da más fuerza y más cuando hay gente mala leche".



Entonces el periodista "mala leche" (periodista 1) se sonrió y Keosseián lo notó de inmediato y dijo:

"Y te reís", se sonrió con gracia.. y cerró "¡pelotudo!"



La sala explotó en risas, pero Keosseián no lo tomó en gracia y hay que decirlo, con dos simples palabras mandó de regreso a las escuelas de periodismo a todos.

"Hay que ser más serio periodistas, hay que ser más serio vos. Hay que se más serio muchachos. Más profesionales".

