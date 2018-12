Medio español se burla de la final de la Copa Libertadores

MADRID, ESPAÑA.- El portal digital español Mundo Deportivo se burló de los primeros 45 minutos que jugó River Plate vs Boca Juniors en el Estadio Santiago Bernabéu.



Con un simple GIF, tomado de "Los Simpsons", específicamente del capítulo donde la familia va a ver un partido de fútbol y se encuentra con un triste 0-0 entre Portugal y México en el que un equipo tiene la pelota sin profundidad.

La final de la Copa Libertadores de América hizo tanta bulla mundial que se pensó que iba a ser un partido espectacular donde la primera parte estaría llena de goles o por lo menos muchos acercamientos al arco de ambos equipos, pero hasta ahora no se ha visto nada de eso.



A parte de la falta de profundidad, en las gradas no se vive la fiesta que se esperaba, tal y como lo hacen las barras argentinas en sus estadios. El espectáculo esta vez se quedó en Argentina.



La primera parte terminó 0-1 a favor de Boca Juniors gracias a una fría definición del centrodelantero Darío Benedetto, pero hasta ahí. A ver esta segunda parte es mejor, aunque al minuto 58 seguía igual.

