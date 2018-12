Manuel Keosseian con respecto al comunicado de Motagua: "Me causa pena"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El técnico de Olimpia, Manuel Keosseian, dio declaraciones este viernes referente al comunicado emitido por Motagua el jueves, en el cual rechazan la decisión de la Liga en nombrar a Héctor Rodríguez como árbitro principal para la final de ida.



"Es una pena", dijo Manolo al decirle que si Olimpia se sentía con ventaja con el nombramiento de Rodríguez, ya que Motagua alega que el central a perjudicado a la Águilas en la liga.



“Me causa pena, yo no quiero sacar ninguna ventaja, la única ventaja que quiero sacar es con mi equipo jugando en la cancha, jugando mejor y ganando, esa es la única ventaja que quiero sacar”.

VEA: Motagua no acepta nombramiento de árbitro Héctor Rodríguez para la final



Con respecto al comunicado de Motagua dijo: ""A mi no me interesa absolutamente nada, estoy a favor del Fair Play, estoy a favor de la transparencia y a favor de las cosas normales. No se olviden que el fútbol mundial ha tenido muchos problemas, por cosas raras que han pasado y hay mucha gente que está cuestionada".



El uruguayo dijo que a estas instancias ya no se podía hablar de otra cosa que no fuera más que fútbol y que quién sea que pite la final que lo haga de la mejor manera.



"Cambiemos la historia un poco, juguemos al fútbol, disfrutemos, que disfrute la gente y los jugadores, que gane el que juegue mejor y punto, se termina todo", cerró.