Juventus busca seguir invicta ante el Inter en el derbi de Italia

TURÍN, ITALIA.- Este viernes, en el partido que abre la 15ª jornada, la Juventus de Turín recibe al Inter de Milán, que intentará ganar a un líder invicto para darle un poco de suspenso a la Serie A de Italia.



Juzgado al principio de temporada como el equipo mejor preparado para plantar cara a los intocables Bianconeri, el Inter de Luciano Spalletti está firmando una temporada correcta pero no está en condiciones de poner en riesgo la supremacía turinesa.



Una victoria en Turín dejaría a los milaneses todavía a ocho puntos de la Juve, pero inyectaría al campeonato una dosis de incertidumbre, de la que adolece, y podría permitir al Napoli quedarse a cinco puntos en caso de victoria el sábado contra el Frosinone.



El Inter, aunque no gana en Turín desde noviembre de 2012, puede rivalizar a un partido, como asegura su capitán, el atacante argentino Mauro Icardi.



"Me he enfrentado a menudo a la Juventus pero esta vez es el partido más importante desde que estoy aquí. No firmo un empate, hay que ir sin miedo", dijo el futbolista, nombrado esta semana mejor jugador de la temporada pasada de la Serie A.



Su duelo con Cristiano Ronaldo, autor de 10 tantos esta temporada, será uno de los incentivos de este partido, el más esperado del campeonato italiano.



"Su motivación es desde ahora ganar el Balón de Oro la temporada que viene con la Juventus", dijo sobre el portugués su entrenador, Massimiliano Allegri.