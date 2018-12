Gol de Mario Mandzukic le dá el triunfo a la Juventus sobre el Inter

TURÍN, ITALIA.- Nuevo intercambio de golpes, mismo ganador de siempre. La Juventus de Allegri camina con paso firme hacia su cuarto título doméstico consecutivo. El Inter de Spalletti, que tuvo ocasiones como para llevarse el partido, fue su última víctima.



Las armas de ambos equipos eran las mismas, pero los que disparaban eran otros. El tobogán de Turín elevó a la Juventus y enterró al Inter de Milán, que ya se ve a 14 puntos de los bianconeros.



Salió caprichosa la Juve, que quiso dar el golpe sin avisar. Handanovic evitó que eso sucediera antes de tiempo y que el Derbi de Italia no corriera tan rápido. A Chiellini le sacó un cabezazo con una gran intervención.



Pero antes de eso, Dybala ya había avisado por partida doble de lo peligroso que es el equipo bianconero. El argentino tuvo momentos brillantes durante los minutos que estuvo sobre el césped, aunque se echó de menos esa lucidez en los momentos más difíciles.



Se activó el Inter con el paso de los minutos y gracias a las apariciones de Perisic y Politano. Y no fue ninguno de los dos quien tuvo la más clara del primer periodo. Gagliardini se encontró con el poste después de una acción sensacional. Recibió de Icardi y la cruzó. Szczesny dio gracias al cielo.



El dominio interista pasó a botas de Bentancur antes del descanso, cuando los locales volvieron a sacar su mejor cara. Una montaña rusa de juego que acabó por agradar a Allegri y a los suyos.



Mandukic siempre encuentra resquicio

Tras la reanudación y con el Inter volcado en ataque, Mandzukic sacó su cabeza a pasear y el Juventus Stadium se vino abajo. Gran jugada de Cancelo, que encontró al croata con un centro lateral al segundo palo.



A partir de ahí, Allegri echó atrás a su equipo y aguantó 25 minutos sin besar la lona ni una sola vez. Con un Chiellini pletórico y un Bonucci sobresaliente, no hubo esférico que se colara en la telaraña.



Mauro Icardi no estuvo tan presente como en otros días. Los centrales anularon al '9' argentino, que no se sintió cómodo en ningún momento. El Inter de Milán es menos sin su aportación, sin sus goles.



Tampoco apareció Cristiano Ronaldo. El 7 se atrevió a imitar su chilena en Champions y le salió regular. No estuvo fino sobre el césped. Pero con él la Juventus es más Juventus.



El Inter no supo reponerse al gol de Mandzukic y fue perdiendo fuelle con cada carrera detrás del balón. Después de este tropiezo se quedan a 14 puntos del liderato. El tobogán de Turín elevó a la Juventus.