Primi Maradiaga sobre la final Motagua vs Olimpia: me gustaría ver otro tipo de fútbol, que busquen ganar

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Ramón Maradiaga fue el primer arquitecto que Eduardo Atala buscó para montar la base del Motagua que hoy se ha forjado como roca en el fútbol de Honduras. De aquel 1996 cuando el Primi llegó a hacer barrida, se quebraron más de seis años de no ganar siquiera los clásicos ante Olimpia.



Hoy en las puertas de la final del torneo Apertura 2018-19, el entrenador hondureño hace un repaso del juego pero sobretodo de su paso, actualidad y sentimiento por Motagua.



¿Como analista, a quién ve favorito en la final de Liga?

No, está parejo. Ambos hicieron lo adecuado para llegar a la final. Se dice que el orden de los factores, no altera el producto. La manera cómo jueguen, no va alterar si soy campeón o no, podré jugar bien o mal, lo que importa es ser campeón. Lo ideal es jugar bien y cuando peleé títulos, fue jugando bien, ante Real España y Olimpia. Yo no voy a criticar las formas, cada quien tiene su gusto, pero me gustaría ver otro tipo de fútbol, que busquen ganar.



¿Qué cree que ha hecho Diego Vazquez para llegar a cinco finales consecutivas?

El hecho de tener un equipo base.



¿Ganar un título a Olimpia sabe diferente?

Por la rivalidad sí, pero campeón es campeón ante cualquiera.



¿Eso dicen de Diego, esa asigantura pendiente de no ganarle a un grande?

Campeón es campeón con quien sea o cómo sea.





¿Cómo mira el nivel de nuestra Liga?

Que juegan a no perder. Ha bajado totalmente. Y eso es evidente, solo hemos ido a participar en los mundiales, no competido. Y de alguna manera, hay jugadores que se pierden porque no le dan los verdaderos conceptos del juego.



¿Este mes se cumplió 11 años del título Uncaf de Motagua, algo memorable para usted?

Son recuerdos ya, fue momento satisfactorio, un equipo que estaba peleando descenso e hicimos una reestructuración, vino Pedrinho, Óscar Torlacoff, Osman Chávez.



¿Se redes sociales se disputan que usted ha sido el técnico más exitoso en Motagua, es así?

Cuestión de opinión, no me considero, volvemos a lo mismo, me tocó hacer una reestructuración en Motagua porque el equipo estaba en la calle de la amargura. Carlos Salinas, Elmer Montoya, Jairo Martínez, Marlon Hernández y Diego (Vazquez) y ahi viene la etapa nuestra nueva y funcionó en ese mismo torneo.

Le ganamos a Olimpia que teníamos seis años sin ganarle y ahi empieza el resurgimiento del equipo, pero hubo muchas cosas como el apoyo de Eddy Atala, para que pudiera continuar sino hubiese salido en los primeros cinco partidos porque no sacábamos buenos resultados.

La gente sacaba las pancartas "Fuera Primi" y Eddy me mantuvo y se logró ese proceso. Luego vino Pepe (Treviño) campeón, Chito (Luis Reyes) campeón y lo termina Gilberto campeón. Cinco títulos en diez torneos, se dejó una base y el equipo sacó ventaja pues vendió a Ninrod Medina, Iván Guerrero, a Jairo, Reinaldo Clavasquín.



¿Cómo hace para que esas críticas no le afecten?

Yo no vivo de lo que la gente diga, no gano nada, busco mi paz mental y paz espiritual. El fútbol es un juego y es una pasión pero no llega a extremos. No soy fanático. Me criticaron porque pensaron que en una celebración me burlé al frente del palco de Olimpia y no es cierto, era a aun aficionado que me hizo un gesto obsceno.





¿Pero Ramón Maradiaga tiene corazón azul?

Sí, no lo voy a negar, yo crecí en Motagua y me siento orgulloso de haber pertenecido.



¿Quisiera volver?

No, mi ciclo en Motagua terminó.



¿Ve a Motagua campeón?

Es una posibilidad. El campeonato está para cualquiera, tienen condiciones diferentes, pero cualquiera lo puede ganar.