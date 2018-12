TURÍN, ITALIA.- Cristiano Ronaldo has sido elegido este jueves como el jugador MVP del mes de noviembre.



El astro portugués que ha marcado diez goles en la presente temporada con la Juventus, fue seleccionador por EA Sport de Italia, como el jugador más valioso.



Cristiano desde que llegó a Italia, se ha convertido en una figura mediática tras su larga trayectoria en el fútbol, Sporting, Manchester United, Real Madrid y ahora el equipo italiano es la carta de referencia del jugador luso.



El anuncio de este reconocimiento fue publicado por la página de la Juventus en Twitter, donde aparecen algunos goles y las mejores jugadas de Cristiano en la actual temporada.





MVP of the Month Powered by @EA_FIFA_Italia

The winner is @Cristiano ! ? ⚫️⚪️https://t.co/8Ta2X567Vu pic.twitter.com/xVrayPgXwb