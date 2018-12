Marcelo Santos: "Lo más bonito sería ganarle a Olimpia en una final"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Motagua se prepara para encarar la final de ida del Torneo Apertura 2018-2019 de la Liga Nacional ante Olimpia, que se jugará el domingo 9 de diciembre en el estadio Nacional en Tegucigalpa a las 4:00 de la tarde.



Uno de los jugadores más regulares para las Águilas durante el torneo fue el volante Marcelo Santos, quien jugó casi todos los partidos con Diego Vazquez al mando. Santos cree que jugar contra Olimpia debe ser una motivación extra para los jugadores del ciclón.



"Enfrentar a Olimpia es un plus extra, aparte de ser una final es un clásico contra el vecino, eso genera algo extra sabiendo que estamos en una final y que como sea la podemos ganar", manifestó.



"Hay que tratar de contrarrestar todo tipo de situaciones que ellos puedan generar, pero igual nosotros tenemos que enfocarnos en lo nuestro y tratar de prepararnos de la mejor manera para pegar en el primer partido y tratar de sacar un resultado positivo", aseguró.



Con respecto al favoritismo que se le da a Motagua para esta final, afirmó que cree que la llave es muy pareja para ambos equipos, pero que no descartan llegar con ventaja para la ida.



"No sé si somos favoritos, pero sabemos que durante la fase de semifinales hicimos un buen trabajo, el equipo mostró un gran fútbol y se pudo desempeñar de la mejor manera. Sabemos que en una final es diferente y más que es un clásico", dijo.

Para Marcelo Santos Motagua no llega con presión a esta final ya que han estado en las últimas cuatro finales de la Liga Nacional, pero que sin duda tienen deseo de ser campeones y más por el rival al que van a enfrentar.



"No sentimos presión, pero el equipo es consciente de que necesitamos y queremos ganar esta final, vamos a jugar contra un gran rival y que más bonito que ganarle a Olimpia en una final, confiamos en Dios que se pueda lograr ese objetivo y el 16 poder estar levantando la Copa 16".



El volante del ciclón se prepara con la mayor concentración para el partido del domingo y espera que Diego lo tome en cuenta entre los 11 titulares.



"He tenido la oportunidad de jugar casi todos los partidos, sé que todavía debo mejorar mucho, pero sabemos que esto no queda aquí y tenemos que seguir mejorando día a día, seguir trabajando para seguir creciendo en todos los aspectos y tratar de mejorar cada falencia que demostremos en cada partido para tratar de corregirlas", cerró diciendo.