TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La compañía de videojuegos EA Sport y la marca Adidas, presentaron una serie de camisetas coleccionables tras el lanzamiento de FIFA 2019.



Equipos como Real Madrid, Juventus, Manchester United y Bayern Múnich tendrán un réplica de la camiseta en físico, en una edición ilimitada.



Las camisetas pueden ser adquiridas en el modo juego FIFA 19 Ultimate Team y Adidas en su página web oficial.





From digital to physical! ? ? ? Introducing our special @EASPORTSFIFA Jersey by @adidasfootball , available in both game and on our stores: https://t.co/6IY2ZMsQpC . Get yours now! #ForzaJuve #FIFA19 pic.twitter.com/MnaXjdlSXn

BRUHHHHHH Christmas came on November 29th this year. Limited Edition Bayern, Juve, Manchester United and Real Madrid kits ??? you can buy them in store and @adidas they’re also gonna be granted digitally to fans of the club in FIFA! #heretocreate pic.twitter.com/2gRlD96ghM