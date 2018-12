Así reaccionaron los compañeros de Luka Modric tras ganar el Balón de Oro 2018

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El centrocampista croata del Real Madrid Luka Modric fue el ganador del Balón de Oro-2018, y las redes sociales han explotado para felicitar el pequeño jugador.



En una votación entre 180 periodistas internacionales, Modric, finalista de la Copa del Mundo con Croacia y ganador de la Liga de Campeones, se impuso al portugués Cristiano Ronaldo y al francés Antoine Griezmann, que completaron el podio.



Las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar, para el caso Sergio Ramos compañero de Luka manifesto su alegría: "¡Balón de Oro, Lukita Balón de Oro! Enhorabuena, amigo, enhorabuena, hermano croata ¡Muy merecido!", escribió el defensor en su cuenta de Twitter.



Aquí otros comentarios:



¡Balón de Oro, Lukita Balón de Oro! Enhorabuena, amigo, enhorabuena, hermano croata. ¡Muy merecido! Congrats, my Croatian brother. Well deserved! @lukamodric10 #ballondor #juegasmuchoaesto #loquierountiempoencasa pic.twitter.com/ihscxtg5yF

Congratulations on winning the Ballon d’Or my friend. Well deserved after such a great year ?? @lukamodric10 pic.twitter.com/MxKZyvMv2a