Portugal-Suiza y Holanda-Inglaterra serán las dos semifinales del Final Four de la Liga de Naciones

DUBLÍN, IRLANDA.- Portugal vs Suiza y Holanda vs Inglaterra serán las dos semifinales de la Final Four de la Liga de Naciones de Europa, después del sorteo celebrado este lunes en Dublín.



Portugal será la sede de las semifinales, que se dividirá entre los estadios Do Dragão del Porto y el Dom Afonso Henriques de Vitoria Guimaraes. El Portugal - Suiza se celebrará el 5 de junio de 2019, mientras que el compromiso entre Holanda e Inglaterra tendrá lugar un día después.



Los dos países que logren el acceso a la gran final se verán las caras el domingo 9 de junio; el mismo día en el que también se jugará el juego por el tercer y cuarto puesto.



El estar de local dará ventaja a una Portugal que está por ver si contará con Cristiano Ronaldo, ausente de las últimas convocatorias. En la otra semifinal, Inglaterra y Holanda medirán sus fuerzas entre dos selecciones fuertes y que han mostrado una gran imagen en los últimos partidos.



Holanda es la gran sorpresa de esta Liga de Naciones. Cuando parecía una selección hundida, la Naranja Mecánica, sacó una nueva generación de futbolistas que comienza a destacar en todos los niveles. Inglaterra, por su parte, fue capaz de dejar en el camino a la nueva España de Luis Enrique.