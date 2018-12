Luka Modric se perfila como el favorito al Balón de Oro

El croata fue nombrado en agosto como mejor jugador de Europa por la UEFA y en octubre ganó el The Best que entrega la FIFA. Foto/AFP

PARÍS, FRANCIA.- Hace poco más de 11 años, Ricardo Izecson dos Santos Leite, Kaká, recogía su Balón de Oro, cuando aún era jugador de AC Milán de Italia. Entonces el brasileño no era consciente de que protagonizaba un momento histórico para él. Primero, por entrar en el legendario palmarés del galardón de futbolistas más cotizados y, segundo, porque después de él ya no lo ganaría nadie más que no fuesen Cristiano Ronaldo y Lionel Messi.



Entre Messi y Cristiano, cinco balones de oro se han repartido cada uno en los 10 últimos años. Un dominio ininterrumpido desde que en 2008 el portugués lo ganó por primera vez, siendo todavía jugador del Manchester United. De hecho, aparte de ellos, no hay ningún otro jugador activo que haya ganado el Balón de Oro. El último, que fue Kaká, quien se retiró hace un año.



11 años depués, la hegemonía Cristiano-Messi puede llegar a su fin. Así como Kaká, Luka Modric podría entrar en la historia. El balcánico se podría convertir en el primer futbolista croata en conquistarlo y primer jugador en arrebatarle un Balón de Oro a los dos extraterrestres.

Modric podría conseguir este lunes lo que parecía imposible teniendo en cuenta que Messi y Cristiano siguen en todo lo alto en sus carreras. El triunfo de Luka puede ser un punto y aparte en el duelo entre los dos cracks. Messi y Cristiano ganaron trofeos la pasada temporada, pero el Mundial fue el gran batacazo de un Modric que también participó de los éxitos de Ronaldo en el Real Madrid.



El Mundial de Rusia resultó decisivo para impulsar a los candidatos, junto a varios de los franceses campeones del Mundo, como Griezmann, Varane o Mbappé, Modric podría cerrar el ciclo a partir de Rusia 2018. El croata ha monopolizado todos los premios individuales. En agosto fue nombrado mejor jugador de Europa por la UEFA y en octubre ganó el premio The Best que entrega la FIFA.



El Balón de Oro sería un triplete espectacular para Modric, además, significaría cerrar con el trofeo más deseado por los futbolistas. En diciembre del año pasado, Modric aparecía en segundo plano en las fotos de la fiesta de Cristiano Ronaldo por su quinto Balón de Oro ante el Sevilla en el Estadio Santiago Bernabéu. Un año después, Luka Modric podría tomar el relevo de su antiguo compañero.