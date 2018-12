La razón que pone en duda la asistencia de Cristiano Ronaldo al Balón de Oro 2018

El futbolista portugués no participaría de la premiación al Balón de Oro 2018. Foto AFP

PARÍS, FRANCIA.- La posible ausencia del portugués Cristiano Ronaldo en el Balón de Oro 2018 es uno de los temas que acapara la atención en el ámbito deportivo. Según señala "Sky Sport", el luso tomó la decisión de no asistir al conocer que Luka Modric tiene altas probabilidades de levantar el preciado galardón.



CR7 también hizo uso de esa misma postura en la entrega de los premio FIFA The Best, donde el ganador fue Luka Modric.



En esa ocasión el entrenador de la Juventus defendió la ausencia de Ronaldo, explicando que el calendario de la Serie A era muy apretado. Hasta este día el exdelantero del Real Madrid jamás se pronunció al respecto.



La parcial victoria de Luka Modric en la premiación del Balón de Oro se daría por el histórico subcampeonato de Croacia en el Mundial de Rusia 2018, cita en la que el '10' balcánico se destacó como figura.



La entrega del prestigioso galardón otorgado por la revista 'France Football' será el lunes 3 de diciembre en el 'Grand Palais' de París.



