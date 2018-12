Premier League: El Arsenal golea 4-2 al Tottenham y entra a Champions

LONDRES, INGLATERRA.- El Arsenal se quedó con la cuarta posición de la tabla tras golear 4-2 al Tottenham en la decimocuarta fecha de la Premier League 2018.



Los 'Gunners' consiguieron remontar a los 'Spurs' con goles de Pierre-Emerick Aubameyang en dos ocasiones (10 penal, 56), Alexandre Lacazette (75) y el uruguayo Lucas Torreira (77).



El emocionante derbi entre Arsenal y Tottenham se desarrolló en el Emirates Stadium.



Con esta victoria el Arsenal entra en los puestos de Liga de Campeones con 30 puntos.



Así salieron al campo:

Arsenal: Leno, Mustafi, Sokratis, Holding, Bellerin, Torreira, Xhaka, Kolasinac, Mkhirtayan, Aubameyang e Iwobi



Tottenham: Lloris; Aurier, Juan Foyth, Vertonghen, Ben Davies; Sissoko, Eric Dier; Dele Alli, Eriksen, Son Heung-Min y Harry Kane.

| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|

? NORTH LONDON IS RED ?

|_______________________|

\ (•◡•) /

\ ❤️ /

---

| |



AND NEVER, EVER FORGET IT! ? pic.twitter.com/E8KeROIHwU