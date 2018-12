Luis Enrique sobre Eurocopa 2020: "No va a haber ningún partido amistoso"  

MADRID, ESPAÑA.- El seleccionador de España, Luis Enrique, reaccionó este domingo al sorteo de la fase de clasificación a la Eurocopa-2020, que encuadró a España en el Grupo F, afirmando que no habrá "ningún partido amistoso".



España se jugará uno de los dos puestos de clasificación al torneo continental con Suecia, Noruega, Rumanía, Islas Feroe y Malta.



"Un grupo complicado porque sobre el papel uno puede pensar que va a ser favorito pero luego hay que demostrarlo donde es realmente difícil, en el terreno de juego", afirmó el exentrenador del Barcelona a la cadena de televisión Teledeporte.



"Es cierto que en el grupo que nos ha tocado no va a haber ningún partido amistoso, todos de competición", añadió Luis Enrique.



Preguntado sobre una eventual presión por jugar en casa, el técnico español respondió: "Ninguna presión, creo que es una maravilla. Esta es una de las características de esta Eurocopa, no hay una sede, hay doce, y que una de ellas sea España, en este caso Bilbao, nos encanta. Ojalá lo podamos aprovechar".

Vea: Los 10 grupos de clasificación para la Eurocopa 2020