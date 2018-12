Eurocopa 2020: Alemania le toca a Holanda y Francia favorita

DUBLÍN, IRLANDA.- La selección española quedó encuadrada en el Grupo F de la fase de clasificación para la Eurocopa 2020 junto a Suecia, Noruega, Rumanía, Islas Feroe y Malta, según deparó el sorteo realizado este domingo en Dublín.



Más allá de los largos viajes a las frías regiones escandinavas en el norte de Europa, 'La Roja' no debería tener problemas para lograr el billete para la Eurocopa de 2020, que conmemorará los 60 años de la creación de la competición.



"Un grupo complicado porque sobre el papel uno puede pensar que va a ser favorito pero luego hay que demostrarlo donde es realmente difícil, en el terreno de juego", afirmó el exentrenador del Barcelona a la cadena de televisión Teledeporte.



"Es cierto que en el grupo que nos ha tocado no va a haber ningún partido amistoso, todos de competición", añadió Luis Enrique.



Los dos primeros clasificados sellarán el pase directo a la Eurocopa, que se disputará en 12 ciudades de 12 países diferentes, siendo Bilbao la sede española de la competición. La final se disputará en el estadio londinense de Wembley.



Preguntado sobre una eventual presión por jugar en casa, el técnico español respondió: "Ninguna presión, creo que es una maravilla. Esta es una de las características de esta Eurocopa, no hay una sede, hay doce, y que una de ellas sea España, en este caso Bilbao, nos encanta. Ojalá lo podamos aprovechar".



Alemania-Holanda en Grupo C

Alemania y Holanda se enfrentarán en el Grupo C en el que será el duelo estelar de la fase de clasificación a la Eurocopa 2020.



Ampliamente superados por Holanda el pasado mes de octubre en la Liga de las Naciones (3-0), antes de arrancar un empate (2-2) un mes después, Alemania descendió de categoría en la nueva competición, y este domingo su nombre estaba en el bombo 2, mientras que Holanda fue cabeza de serie para el sorteo.



Los campeones del mundo de 2014 y los subcampeones del mundo de 2010 son, no obstante, los grandes favoritos de un grupo que completan Irlanda del Norte, Estonia y Bielorrusia. La 'Oranje' de Ronald Koeman buscará clasificarse a una gran competición internacional tras sus ausencias en la Eurocopa-2016 y el Mundial-2018.



"Yo diría que es un grupo de una dificultad normal. Holanda y Alemania son favoritas, deberían clasificarse las dos", señaló el entrenador de la 'Mannschaft', Joachim Löw.



Francia favorita

Más suerte corrió la vigente campeona del mundo, Francia, que jugará en el H ante Islandia, Turquía Albania, Moldavia y Andorra. Los 'Bleus' no han perdido nunca contra esos equipos en competición oficial.



"Habría podido ser peor, habría podido ser mejor, ya da igual. Hoy conocemos a nuestros cinco adversarios, entre ellos dos a los que solemos enfrentarnos en las fases de clasificación, Islandia y Albania. Turquía, nunca es fácil ir allá, siempre hay un ambiente muy caliente. Por primera vez ante Moldavia, ante la que Francia nunca se enfrentó. Y Andorra", resumió el técnico galo, Didier Deschamps.



Y el vigente campeón de la Eurocopa, la selección portuguesa de Cristiano Ronaldo, se medirá en el Grupo B con Ucrania, Serbia, Lituania y Luxemburgo.



La subcampeona del mundo, Croacia, es favorita en un Grupo E en el que la segunda plaza estará 'a priori' muy disputada entre Gales, Eslovaquia, Hungría y Azerbaiyán. En este grupo se vivirá un enfrentamiento entre la estrella croata Luka Modric y la galesa Gareth Bale, ambos futbolistas del Real Madrid.



Italia, que se perdió el último Mundial, no puede fallar en un Grupo J en el que Bosnia y Grecia se perfilan como sus principales rivales.



En un sorteo con varios condicionantes previos, Inglaterra, Suiza, Portugal y Holanda se hallan en grupos de cinco equipos (y no seis como el resto), por lo que están dispensadas de los partidos de la tercera fecha de la fase de clasificación. Ello les permitirá disputar la 'Final Four' de la Liga de las Naciones del 5 al 9 de junio de 2019 en Portugal.