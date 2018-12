River y Boca no quieren jugar en el Bernabéu

El hermoso estadio Bernabéu espera por la final, pero los clubes no quieren aceptarlo.

Redacción

MADRID, ESPAÑA. -La final de la Copa Libertadores sigue escribiendo capítulos nuevos. Cuando parecía que la elección que hizo la Conmebol fijando el Santiago Bernabéu como escenario del partido iba a ser el último, ahora River y Boca están empeñados en que la telenovela en la que se ha convertido esta Superfinal se alargue un poco más.

Ninguno de los dos clubes está conforme con jugar en Madrid y ya han movido ficha para que no se juegue allí.

Por un lado, River va a apelar la sanción económica (400,000 dólares y disputar sin público dos partidos oficiales organizados por Conmebol) y que le quiten la localidad en la definición del título ante Boca.

Sigue queriendo jugar en el Monumental. Y por el otro, Boca también avisó que no está de acuerdo con el fallo del Tribunal de Disciplina de Conmebol y acudirá ante la Cámara de Apelaciones de la Conmebol.

“El club insiste en que, habiendo quedado acreditado con pruebas concluyentes el brutal ataque al micro del plantel sufrido el pasado 24 de noviembre de 2018, en las inmediaciones y hasta el portón de ingreso del estadio Monumental, no cabe otra sanción que la solicitada en nuestras presentaciones”, dice en el comunicado que emitió el viernes.

Boca Juniors informó que contrató a Pintó Ruiz & Del Valle, uno de los más prestigiosos y reconocidos estudios especializados en derecho deportivo internacional, para sumarse a la defensa legal.

Se han roto corazones

¿Viajarán los barrabravas? Por la violencia en el fútbol argentino murieron 305 personas en los últimos 50 años. El argentino DT de Real Madrid, Santiago Solari, lamentó “las causas que trajeron el partido a un océano de distancia. Se han roto corazones”.

Olé reflejó la impotencia popular: “La final en Madrid es una patada en el alma a todos los hinchas de fútbol de la Argentina. Que se juegue en Madrid suena lindo, pero para el marketing, lindo para el negocio global de la pelota, lindo para quitarle la identidad a un juego que debía jugarse en la húmeda, caótica y bien nuestra Buenos Aires”.

Por lo pronto, ya está la distribución de entradas de la final en el Bernabéu. Serán 5,000 entradas para Boca (directamente con el club) para hinchas en Argentina y 5,000 entradas para River Plate.

Serán entradas nominales. Si no, no se podrá comprar ni viajar. Entre 24,000 y 25,000 entradas para aficionados de Boca que compren en España. Ese mismo número para aficionados de River. El Real Madrid se reserva un cupo de entradas (unas 13,000, la franja central) para Federación, compromisos, patrocinadores, etc.

Locura en aerolíneas

“Las agencias de turismo tienen agotados sus pasajes. Aerolíneas y Air Europa ya no tienen vuelos. Los van a reforzar”, reveló Ramón Puerta, embajador argentino en España.

“Se han agotado también desde Montevideo, San Pablo y Lima”, y continuó afirmando que “esperamos muchísimos argentinos por las calles de Madrid. El estadio va a quedar pequeño con la gran expectativa que hay”.

En total, entre 900 y 3,000 euros -sin entradas- serán los gastos que podrían tener los hinchas que viajarían desde Argentina.

Mucha seguridad

El Boca-River del domingo 9 en el estadio Santiago Bernabéu tendrá más seguridad que el Madrid-Barcelona de 2015, un partido que se celebró muy poco tiempo después de los atentados terroristas en el estadio de Francia, en París, y de los de Bruselas.

La Delegación del Gobierno en Madrid ya está diseñando el plan, en el que trabajarán casi dos mil efectivos entre las Fuerzas del Estado, la seguridad privada y la Policía argentina.